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Dünya

50 yıllık çekişme: ABD savaş bloğu oluşturdu

ABD ile AB arasındaki görüşmede Rusya'nın Ukrayna sınırı ve Kırım'daki askeri hareketliliği gündeme taşındı.

AA13 Nisan 2021 Salı 23:49 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 00:00
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.

Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna sınırı ve Kırım'daki askeri hareketliliğini ele alan Borrell ve Blinken, son haftalarda Rus güçlerinin artan askeri yığınağından duydukları derin endişeyi ifade etti.

Afganistan'da istikrarın sağlanması için birlikte çalışma konusunda mutabık kalan Borrell ve Blinken, ayrıca Etiyopya'da devam eden kriz hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Blinken ile Borrell, İran ile Batılı güçler arasındaki nükleer anlaşmanın yeniden tam olarak uygulanması konusunda yapılan görüşmelerdeki son durumu da ele aldı.

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