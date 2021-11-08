51 Müslümanı katleden cani cezaya itiraz edecekmiş

star.com.tr 8 Kasım 2021 Pazartesi 14:48 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 14:48

15 Mart 2019'da El Nur Camii ve Linwood İslam Merkezi'n düzenlediği silahlı saldırıda ibadet eden 51 insanı katleden ve 49 kişiyi yaralayan cani, aldığı cezaya itiraz edecekmiş.



31 yaşındaki Yeni Zelandalı terörist Brenton Tarrant'ın avukatı, müvekkilinin müebbet hapis cezasına itiraz etmeyi düşündüğünü söyledi.

Tarrant'ın, gözaltında kötü muamele gördüğü ve suçu kabul ettiği gerekçesiyle, temyiz başvurusu yapacağı bildiriliyor.

Yeni Zelanda tarihindeki en kanlı silahlı saldırıyı gerçekleştiren ırkçı Brenton Tarrant, Mart 2020'de cinayet, cinayete teşebbüs ve terör suçlarından suçlu bulundu.

Geçen Ağustos ayında, Yeni Zelanda'da şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

SÖZDE İNSAN HAKLARI AVUKATI AKIL VERMİŞ

Terörist Tarrant ve avukatı, sürekli hapishane şartlarından şikayet ederek gündeme geliyor.

İnsan hakları avukatı Tony Ellis, Radio New Zealand'a verdiği demeçte, "Hapishaneye girdiğinden beri kendisine nasıl muamele edildiğine dair bana yaklaşık 15 sayfalık bir anlatı gönderdi" dedi ve " tutukluyken adil yargılanmayı engelleyen insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye maruz kaldığını " iddia etti' dedi.

Tarrant'ın artık bir şüpheli değil, tutuklu bir suçlu olduğunu kabule den Ellis, 'Yine de insani muamele görmeye hakkı var.' dedi.

Ellis ayrıca müvekkiline tedavisine dayanarak müebbet hapis cezasına itiraz etmesini tavsiye ettiğini söyledi.

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