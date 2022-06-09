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Dünya

52 tane F-35 alacaktı, fazladan Tomahawk ve MQ-9 da satın alıyor

Hollanda birkaç Avrupa ülkesinin de yaptığı gibi, savunma harcamalarını ciddi şekilde artıracak. 46 F-35 almayı planlayan Hollanda'nın, yeni planında 52 F-35 yer alıyor. Avrupa ülkesinin ayrıca, ABD Tomahawk ve MQ-9 İHA'ları da alacağı bildirildi.

Star Gazetesi9 Haziran 2022 Perşembe 11:12 - Güncelleme:
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Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarının ardından, Avrupa'da savunma harcamaları, ciddi şekilte artış gösteriyor.

Birçok rapora yansıyan verilere göre, Hollanda'da bu Soğuk Savaş sonrası silahlanma çılgınlığına katıldı.

F-35 SAYISI ARTTI TOMAHAWK VE MQ-9 DA ALACAK

Daha önce 46 tane beşinci nesil F-35 savaş uçağı alması beklenen Hollanda, planlarında değişikliğe gitti.

Avrupa ülkesinin, ek 6 F-35'le toplamda 52 tane beşinci nesil savaş uçağı sipariş edeceği bildiriliyor. Amsterdam'ın F-35'lerin yanı sıra, 4 adet MQ-9 Reaper İHA ve Tomahawk seyir füzesi sistemi sipariş edeceği belirtiliyor.

Amsterdam'daki yetkililerin basına yansıyan açıklamalarına göre Hollanda, mobil çoklu roketatar sistemi[HIMARS]için de bir sipariş vermeyi düşünüyor.

Savunma Bakanlığı'nın hali hazırda planlanan alımları 12,4 milyar dolar değerinde iken yakın zamanda açıklanan %40'lık bir artışın 5 milyar dolar değerinde olması ve toplam harcamanın 17 milyar doları bulması bekleniyor.

Hollanda makamlarının nihai hedefi, NATO'nun 'ülkelerin GSYİH'sının %2'sini savunmaya ayırma' taahhüdünü yerine getirmek. Geçen yıl Hollanda'da bu pay %1,43'tü.

Star Gazetesi

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