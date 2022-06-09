52 tane F-35 alacaktı, fazladan Tomahawk ve MQ-9 da satın alıyor

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarının ardından, Avrupa'da savunma harcamaları, ciddi şekilte artış gösteriyor.
Birçok rapora yansıyan verilere göre, Hollanda'da bu Soğuk Savaş sonrası silahlanma çılgınlığına katıldı.
Daha önce 46 tane beşinci nesil F-35 savaş uçağı alması beklenen Hollanda, planlarında değişikliğe gitti.
Avrupa ülkesinin, ek 6 F-35'le toplamda 52 tane beşinci nesil savaş uçağı sipariş edeceği bildiriliyor. Amsterdam'ın F-35'lerin yanı sıra, 4 adet MQ-9 Reaper İHA ve Tomahawk seyir füzesi sistemi sipariş edeceği belirtiliyor.
Amsterdam'daki yetkililerin basına yansıyan açıklamalarına göre Hollanda, mobil çoklu roketatar sistemi[HIMARS]için de bir sipariş vermeyi düşünüyor.
Savunma Bakanlığı'nın hali hazırda planlanan alımları 12,4 milyar dolar değerinde iken yakın zamanda açıklanan %40'lık bir artışın 5 milyar dolar değerinde olması ve toplam harcamanın 17 milyar doları bulması bekleniyor.
Hollanda makamlarının nihai hedefi, NATO'nun 'ülkelerin GSYİH'sının %2'sini savunmaya ayırma' taahhüdünü yerine getirmek. Geçen yıl Hollanda'da bu pay %1,43'tü.
Star Gazetesi