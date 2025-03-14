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Dünya

52 yıl sonra ilk ziyaret! 100 kişilik heyet Suriye'den İsrail'e gitti

İsrail basını, Suriye'deki Dürzi topluluğundan yaklaşık 100 kişilik bir heyetin İsrail'e ziyarette bulunduğunu ve bunun 52 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk ziyaret olduğunu bildirdi.

AA14 Mart 2025 Cuma 18:09 - Güncelleme:
52 yıl sonra ilk ziyaret! 100 kişilik heyet Suriye'den İsrail'e gitti
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İsrail devlet televizyonunda yer alan haberde, ziyaretin "İsrail'deki Dürzi topluluğunun ruhani lideri Muvaffık Tarif'in koordinasyonuyla gerçekleştiği ve iki gün süreceği" belirtildi.

"Yaklaşık 100 Suriyeli Dürzi şeyhinin İsrail'e yapacağı ziyaretin bu sabah başladığı ve ziyaret kapsamında işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nde ve İsrail'in kuzeyindeki Dürzi dini mekanları ziyaret edileceği" aktarıldı.

İKİNCİ ZİYARET

Suriye Dürzi şahsiyetlerin ziyaretinin, "İsrail'in 1948'de kurulmasından bu yana ikinci, 1973'ten bu yana ise ilk" olduğuna işaret edildi.

Heyetin İsrail hükümeti ya da askeri yetkilileriyle bir araya gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

KAN'da Dürzilerin İsrail'e ziyaretiyle ilgili çıkan haberlere ilişkin Suriye yetkilileri veya Suriye'deki Dürzi liderlerden henüz bir açıklama yapılmadı.

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