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Dünya

5+5 Ortak Askeri Komite, Rusya'da temaslarda bulundu

Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite temsilcilerinin başkent Moskova'da temaslarda bulunduğu bildirildi.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 01:51 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 02:37
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite heyeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bir araya geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin de hazır bulunduğu görüşmede, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan genel seçim öncesindeki durum konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Görüşmede, Rus tarafı, Libya'da yapılacak seçim sonucunda kalıcı devlet organlarının oluşturulacağı umudunu paylaştı. Bununla birlikte, 5+5 Ortak Askeri Komite'nin sorunların çözüm yaklaşımlarına destek vermeye hazır olduğu teyit edildi.

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