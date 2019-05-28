Rusya’nın St. Petersburg şehrinin kuruluşunun 316. yılı kutlamaları çerçevesinde ilginç gösteriler sahnelendi. En dikkat çeken gösteri ise Rusya’nın birçok şehrinden Petersburg’a akın eden 556 davulcunun birlikte davul çalması oldu. Şehrin en büyük caddesi olan Nevsky Prospekt’te toplanan davulcular tam 11 dakika boyunca birlikte davul çaldı. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amacıyla düzenlenen gösteriyi Guinness temsilcileri yerinde inceledi. Çocukların, gençlerin ve büyüklerin birlikte davul çaldığı anlar kameralar ile kaydedildikten sonra Guinness temsilcileri incelemelerde bulundu.

YENİ GUINNESS REKORU PETERSBURG'UN OLDU

Temsilciler tarafından yapılan incelemelerin ardından toplam 556 kişinin birlikte davul çaldığı tespit edildi. Guinness temsilcileri yeni rekor belgesini gösterinin ardından organizasyonun liderlerine teslim etti.

Öte yandan bu rekor daha önce Brezilya’nın Crescendo kentine aitti. Brezilya’da 104 kişi birlikte davul çalarak rekorlar kitabına girmişti.