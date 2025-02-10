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Dünya

6 Haziran 2024'te imzalanan anlaşma onaylandı! Türkiye ve kardeş ülkeden işbirliği

2 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye ile Azerbaycan arasında, 6 Haziran 2024'te başkentte imzalanan anlaşma onaylandı. Anlaşma kapsamında göç alanında işbirliği yapılacak.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 08:35 - Güncelleme:
6 Haziran 2024'te imzalanan anlaşma onaylandı! Türkiye ve kardeş ülkeden işbirliği
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Azerbaycan ve Gabon ile yapılan 2 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Ankara ile Bakü arasında, 6 Haziran 2024'te başkentte imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göç Alanında İşbirliği Anlaşması" onaylandı.

Anlaşma ile özellikle düzensiz göçle mücadelede karşılıklı işbirliğinin önemi vurgulanarak göç alanında işbirliği yapılacak.

Gabon ile yapılan anlaşmada da 3 Mart 2024'de Antalya'da imzalanan " Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol" yürürlüğe girdi.

Buna göre, iki ülke dostane ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla Ankara ve Librevil'deki diplomatik temsilciliklerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi hususunda anlaştı.

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