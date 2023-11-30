Gazze'de ateşkes uzatıldı! Hamas ve İsrail'den açıklama

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "insani aranın" bitmesine dakikalar kala yaptığı açıklamada bu aranın uzatıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "insani aranın" kaç günlüğüne uzatıldığı bilgisine ise yer verilmedi.

Açıklamada, "Arabulucuların çabaları doğrultusunda esirlerin serbest bırakılmaya devam edilmesi ve çerçeve (mutabakatı) şartlarına uygun olarak operasyonlara ara verme (süreci) devam edecek." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "insani aranın" bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da "insani aranın" uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

6. REHİNE TAKASI TAMAMLANDI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen insani aranın son gününde Hamas, 10 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi daha serbest bıraktı.

İsrail de buna karşılık 16'sı çocuk, 14'ü kadın olmak üzere toplam 30 Filistinli esiri salıverdi.

Hamas geçtiğimiz saatlerde Rus vatandaşlığı bulunan 2 İsrailliyi serbest bırakmıştı. Kadın rehineler, Kızılhaç tarafından İsrail'e ulaştırılmıştı.

Hamas, söz konusu 2 kişiyi Moskova'dan gelen talep üzerine bıraktıklarını açıklamıştı.

HAMAS: SALDIRI SONA ERMEDEN VE ABLUKA KALKMADAN ASKER ESİRLER DEĞİŞİMİ OLMAYACAK

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durmadan ve abluka kaldırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz edilmeyeceğini söyledi.

Hamdan, Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "insani ara"nın uzatılmasına yönelik çabaların henüz olgunlaşmadığını ve uzatılması için bugüne kadar kendilerine sunulanları incelemeye değer bulmadıklarını ifade etti.

"Gazze'ye yönelik saldırganlık bitmeden ve abluka sonlandırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz edilemez." sözlerine yer veren Hamdan, direnişin "insani ara"nın sona ermesinden sonra her türlü olasılığa kendisini hazırladığını vurguladı.

Hamdan, "Ateşkes bizim için yeterli değil. Aksine işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve saldırıların sona ermesi gerekiyor." dedi.

İSRAİL ATEŞKES SONRASI SALDIRI HAZIRLIĞINDA

Ateşkesi uzatmak için girişimler sürerken İsrail tarafından "savaşa hazırız" açıklamaları da gelmeye devam ediyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halev'in üst düzey komutanlarla görüşmesinde "insani ara" sonrası Gazze'ye yönelik saldırı planına onay verdiği ifade edildi.

Halevi'nin burada yaptığı konuşmada, "Ne yapılması gerektiğini biliyoruz ve bir sonraki aşamaya hazırız." dediği belirtildi.

GALLANT'TAN "İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE'YE SALDIRIYA HAZIR OLDUĞU" AÇIKLAMASI

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da Gazze'deki esirlerin getirilmesi için istihbarat birimi yetkilileriyle bir araya geldiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gallant, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğunu ifade etti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Hamas: Ateşkesin yedinci gün için uzatılması konusunda anlaştık.

İsrail ordusu, daha fazla rehinenin serbest bırakılması için ateşkesin devam edeceğini duyurdu.

Hamas, 7 İsrailli kadın ve çocuk esir ile bombalama sırasında öldürülen 3 esirin naaşlarının teslim edilmesi karşılığında "insani arayı" bir gün daha uzatma teklifini İsrail'in reddettiğini açıkladı.

06:58 ABD'de bir grup yerel siyasetçi, aktivist ve oyuncu, Gazze'de "kalıcı ateşkes" talebiyle Beyaz Saray önünde başlattığı Beyaz Saray önünde başlattığı beş günlük açlık grevinin üçüncü gününde devam ediyor. Denee Ayana Benton, Cynthia Nixon, Sumaya Awad gibi ABD'li oyuncular, aktivistler ve yazarlar greve katılarak İsrail saldırıları altındaki Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması için çağrıda bulunup, protesto sırasında ortak basın toplantısı düzenledi.

04:40 Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, "Yahudi karşıtı gibi algılanan twiti için üzgün olduğunu" söyledi.

04:10 Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

02:29 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna teslim edilen 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile 4 Taylandlının İsrail'e ulaştığını duyurdu.

02:18 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların sonlandırılması için varılan "insani aranın" uzatılmasını ve Gazze'ye yönelik insani yardımları görüşmek üzere Tel Aviv'e geldi.

01:11 Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Uluslararası toplum halkımızı bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Maalesef, bazı taraflar açıkça katilleri destekledi." dedi.

00:59 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile 4 Taylandlının Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna teslim edildiğini duyurdu.

00:49 Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durmadan ve abluka kaldırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz edilmeyeceğini söyledi.

00:12 ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, Kuveytli mevkidaşı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ile İsrail ve Hamas arasında uygulanan "insani ara" üzerine konuştuğu bildirildi.

00:00 Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkesin sağlanması için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.