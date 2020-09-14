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Dünya

6 yıl aradan sonra bir ilk! Libya krizine bakışı değişiyor

Tunus, 2014'ten bu yana ilk kez Libya'ya büyükelçi atadığını duyurdu.

AA14 Eylül 2020 Pazartesi 14:53 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 14:53
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Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamda, El-Esad Uceyli'nin Tunus'un Trablus Büyükelçisi olarak atandığı belirtildi.

Açıklamada, Uceyli'nin görevine ne zaman ve nerede başlayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Libya'daki güvenlik sorunları nedeniyle birçok ülkenin Trablus Büyükelçiliği Tunus'ta bulunuyor.

- BÜYÜKELÇİ ATANMASI TUNUS'TAN LİBYA KRİZİNE YÖNELİK "MESAJ"

Tunuslu eski diplomat ve Libya uzmanı Beşir el-Cuveyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uceyli'nin Ocak 2019'dan bu yana Tunus Dışişleri Bakanlığı tarafından iki ülke arasındaki ilişkiler üzerine çalışma ve araştırma yapmak üzere görevlendirdiğini söyledi.

Cuveyni, Tunus'un 6 yıl sonra Libya'ya büyükelçisi atamasını, Libya krizinin resmi olarak ele alınmasında Tunus diplomasisinde yeni değişiklikler olacağı yönünde bir sinyal olarak değerlendirdi.

Tunus, Libya'da kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Trablus'taki büyükelçiliğini Ekim 2014'te kapatmıştı. Tunus'un Trablus Büyükelçisi Rıza Bukadi 2015'te istifasını sunmuştu.

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