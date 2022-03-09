60 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı... Nijerya Devlet Başkanı Buhari çağrıda bulundu

AA 9 Mart 2022 Çarşamba 02:33 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 02:33

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, Buhari, ülkenin Kebbi eyaletinde 60 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları "acımasız cinayet" olarak nitelendirdi.

Buhari, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve eyalet hükümetine ve halkına başsağlığını diledi.

Güvenlik güçlerinin ülkede artan saldırılara karşı proaktif çabalar göstermeleri çağrısı yapan Buhari, "Bu korkunç suç seviyesi endişe verici ve Nijeryalıları bu canavarla kararlı bir şekilde mücadele etmek için ne gerekiyorsa yapacağım konusunda temin etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Silahlı kişiler, 6 Mart Pazar gecesi Kebbi eyaletine bağlı Sakaba bölgesinin köylerindeki gönüllü savaşçılara düzenlediği saldırılarda en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.