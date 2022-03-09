İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2022 Çarşamba / 6 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,5169
  • EURO
    15,8701
  • ALTIN
    951.425
  • BIST100
    2011.35
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 60 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı... Nijerya Devlet Başkanı Buhari çağrıda bulundu
Dünya

60 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı... Nijerya Devlet Başkanı Buhari çağrıda bulundu

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik güçlerine, ülkesinde artan saldırılara karşı proaktif çabalar çağrısı yaptı.

AA9 Mart 2022 Çarşamba 02:33 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 02:33
ABONE OL

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, Buhari, ülkenin Kebbi eyaletinde 60 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları "acımasız cinayet" olarak nitelendirdi.

Buhari, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve eyalet hükümetine ve halkına başsağlığını diledi.

Güvenlik güçlerinin ülkede artan saldırılara karşı proaktif çabalar göstermeleri çağrısı yapan Buhari, "Bu korkunç suç seviyesi endişe verici ve Nijeryalıları bu canavarla kararlı bir şekilde mücadele etmek için ne gerekiyorsa yapacağım konusunda temin etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Silahlı kişiler, 6 Mart Pazar gecesi Kebbi eyaletine bağlı Sakaba bölgesinin köylerindeki gönüllü savaşçılara düzenlediği saldırılarda en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.