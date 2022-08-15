600 kg'lık dev deniz aygırı uyutuldu

Norveç Balıkçılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yakın zamanda Oslo fiyordunda görülen deniz aygırı, kontrollü bir çalışma kapsamında Norveç Balıkçılık Müdürlüğü tarafından uyutuldu. Norveç Balıkçılık Genel Müdürü Frank Bakke-Jensen, deniz aygırının ötanazi kararının, insan güvenliğine yönelik devam eden tehdidin genel değerlendirmesine dayanılarak verildiğini söyledi" denildi.

"HER TÜRLÜ YOLU DÜŞÜNDÜK"

Bakke-Jensen, Freya'nın bölgeden taşınması dahil olmak üzere her türlü yolu düşündüklerini ancak uygulanabilir tek seçeneğin uyutmak olduğunu belirtti. Bekke-Jensen, "Olası tüm çözümleri dikkatlice düşündük. Freya'nın refahını hiçbir şekilde sağlayamayacağımız sonucuna vardık. Freya'yı başka bir yere taşımak, Norveç Deniz Araştırmaları Enstitüsü tarafından kapsamlı bir şekilde düşünüldü. Böyle bir operasyonun karmaşıklığı, bunun uygulanabilir bir seçenek olmadığı sonucuna varmamıza neden oldu. Kararın kamuoyunda tepkilere yol açabileceği gerçeğini anlıyoruz, ancak bunun doğru bir karar olduğundan eminim. Hayvan haklarına büyük saygı duyuyoruz, ancak insan hayatı ve güvenliği her şeyden önce gelmeli" diye konuştu.