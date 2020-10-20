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Dünya

600 kilometrelik yürüyüşün sonu! Yerliler sokakları doldurdu

Latin Amerika ülkesi Kolombiya hükümetini protesto etmek isteyen yerliler, 600 km yürüdükten sonra Bogoto'ya ulaştı.

AA20 Ekim 2020 Salı 11:13 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 11:13
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Kolombiya hükümetinden çeşitli haklar talep etmek amacıyla 600 kilometrelik seyahatlerini tamamlayarak başkent Bogota'ya gelen yerli topluluklar, silahlı gruplar arasında artan şiddet olayları ile ilgili Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile yüz yüze görüşme talebiyle yürüyüş düzenledi. Farklı topluluklardan yaklaşık 8,000 yerli, karavanlarıyla Cauca departmanındaki Caloto semtinden yola çıkarak Bogota'ya geldi. 

ADALET SARAYI'NA YÜRÜDÜLER

Şiddet olaylarının kendi bölgelerine sıçraması ve giderek artması üzerine harekete geçen yerliler, devlet başkanı ile görüşme taleplerini sürdürdü. Gösteriye katılan çok sayıda yerli Kolombiya Adalet Sarayı'na yürüdü.

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