6.4 büyüklüğündeki deprem Zakinthos adasını '3 santimetre' kaydırdı İyon Denizi´ndeki Zakinthos adasında 26 Ekim'de yaşanan 6.4 büyüklüğündeki deprem, can ya da önemli mal kaybına neden olmasa da, adanın 3 santimetre güneybatıya kaymasına neden oldu.