65 düzensiz göçmenin cesedi bulundu! Libya'nın batısında korkunç görüntüler

Libya İçişleri Bakanlığına bağlı Kriminal Araştırmalar Dairesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şuveyrif bölgesinde bulunan toplu mezar hakkında bilgi verildi.
Kriminal Araştırmalar Dairesi ekiplerinin toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedine ulaştığı belirtildi.
Ekiplerin kimliği belirlenemeyen düzensiz göçmenlerin cesetlerinden DNA örnekleri aldığı aktarılan açıklamada, işlemlerin ardından göçmenlerin cesetlerinin Şuveyrif bölgesinden sorumlu başsavcılığın belirlediği bir mezarlığa defnedildiği kaydedildi.