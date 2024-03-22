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Dünya

65 düzensiz göçmenin cesedi bulundu! Libya'nın batısında korkunç görüntüler

Libya'nın başkenti Trablus'un güneydoğusundaki Şuveyrif bölgesinde bir toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedinin bulunduğu bildirildi.

AA22 Mart 2024 Cuma 18:55 - Güncelleme:
65 düzensiz göçmenin cesedi bulundu! Libya'nın batısında korkunç görüntüler
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Libya İçişleri Bakanlığına bağlı Kriminal Araştırmalar Dairesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şuveyrif bölgesinde bulunan toplu mezar hakkında bilgi verildi.

Kriminal Araştırmalar Dairesi ekiplerinin toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedine ulaştığı belirtildi.

Ekiplerin kimliği belirlenemeyen düzensiz göçmenlerin cesetlerinden DNA örnekleri aldığı aktarılan açıklamada, işlemlerin ardından göçmenlerin cesetlerinin Şuveyrif bölgesinden sorumlu başsavcılığın belirlediği bir mezarlığa defnedildiği kaydedildi.

  • Trablus
  • Toplu Mezar
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