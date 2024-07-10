65 gündür Gazze'ye insani yardımların girişi engelleniyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki kara sınır kapılarının kapalı olmasının binlerce çocuk, hasta ve sivilin hayatını tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne yardım ve tıbbi malzeme girişinin 65 gündür engellendiği hatırlatıldı.



Bu durumun, binlerce çocuk, hasta ve sivilin hayatını tehdit ettiği kaydedilen açıklamada, yüz binlerce ton yardım ve tıbbi malzemenin, Gazze Şeridi'nin sınır kapılarında yığıldığı ve bölgeye girişlerine izin verilmediği aktarıldı.

İsrail'in bu uygulamaları, "ahlaki çöküşün boyutunu gösteren tarihi ve yasal bir suç" şeklinde nitelendirilerek bazı ülkelerin de Gazze'de insani felaket oluşturulmasında Tel Aviv'in yanında yer aldığına işaret edildi.

Açıklamada açlık ve kıtlığın önüne geçilmesi için ABD başta olmak üzere uluslararası toplumun "kararlı şekilde tarihi sorumluluk" almaları gerektiği vurgulandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in 17 Haziran'da Refah Sınır Kapısı'nı yıkmasının, 15 binden fazla yardım tırının bölgeye girişini engellediği ve tırların beklemede olduğunu açıklamıştı.



- REFAH'A KARA SALDIRISI



İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Gazze'ye insani yardım girişlerini önemli ölçüde etkiliyor.