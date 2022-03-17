65 Türk vatandaşı Mariupol'den tahliye edildi

AA 17 Mart 2022 Perşembe 23:36 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 23:36

Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mariupol'deki camide, sığınaklarda ve evlerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarıyla akrabalarından bir kısmının bugün şehirden çıkabildiğini bildirdi.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Türk vatandaşları ve yakınlarını almak için tahsis edilen otobüslerin bugün de Mariupol'e giremediğini dile getiren Hacıoğlu, Türk Dışişleri Bakanlığının, Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin ve oradaki Türklerin zarar görmemesi için Rus Dışişleri Bakanlığına nota gönderdiğini ifade etti.

Hacıoğlu, "Bu nedenle caminin bulunduğu bölge bombalanmıyordu. Araçları olanlar, Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin bulunduğu bölgeyi kullanarak şehirden ayrıldı. Mariupol'den bugün çıkan Türk vatandaşı ve yakınlarının sayısı 65 oldu." dedi.

Mariupol'den tahliye edilenlerin Zaporijya'ya gittiğini kaydeden Hacıoğlu, Türk Dışişleri Bakanlığının destekleriyle Mariupol'de kalan 87 Türk vatandaşı ve akrabalarının tahliye edilmeye çalışıldığını bildirdi.