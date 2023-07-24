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Dünya

6,6 milyar doları gözden çıkardılar! ABD'den 20 adet ''C-130 Hercules'' satın alacaklar

Avustralya hükümeti, ABD'den 6,6 milyar dolar değerinde, 20 adet 'C-130 Hercules' tipi askeri kargo uçağı satın alacağını açıkladı.

AA24 Temmuz 2023 Pazartesi 13:48 - Güncelleme:
6,6 milyar doları gözden çıkardılar! ABD'den 20 adet ''C-130 Hercules'' satın alacaklar
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Avustralya Savunma Sanayi Bakanı Pat Conroy, ülkesinin, askeri yatırımları genişleterek, ABD'den toplam değeri 6,6 milyar dolar olan, 20 adet C-130 Hercules uçağı satın alacağını duyurdu.

Bu kapsamda ilk uçağın, 2027'de teslim edilmesinin planlandığını belirten Conroy, söz konusu uçakların, zamanla Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAAF) ait Hercules tipi 12 uçağın bulunduğu filonun yerini alacağını ifade etti.

Conroy ayrıca, anlaşmanın "filoyu neredeyse iki katına çıkaracağını ve RAAF'ın kabiliyetlerini artıracağını" vurgulayarak, bu durumun, aynı anda birden fazla operasyon yürütülmesini sağlayacağını kaydetti.

Söz konusu anlaşmanın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, bu hafta Avustralya'ya yapacağı ziyaret öncesi gerçekleşmesi dikkati çekti.

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