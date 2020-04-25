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Dünya

68 yaşındaki kadın ikiz bebek doğurdu

Nijerya'da 68 yaşındaki Margaret Adenuga, dördüncü kez denedikleri tüp bebek yöntemiyle ikizlere sahip oldu. Eşi Noah Adenuga (77), “1974'te evlendik. Çocuk sahibi olma isteğimizden asla vazgeçmedik. Sonunda bebeğimiz oldu” dedi.

DHA25 Nisan 2020 Cumartesi 11:45 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 11:45
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Nijerya’nın Lagos kentinde yaşayan Margaret ve Noah çifti, dördüncü kez denedikleri tüp bebek yöntemiyle ikizlere sahip oldu. Margaret’in eşi Noah, “1974’de evlendik ve o günden beri çocuk sahibi olma isteğimizden vazgeçmedik. Ben bir hayalperestim. Bu hayalimizin gerçekleşeceğini biliyordum” dedi.

‘YÜKSEK RİSKLİ BİR HAMİLELİKTİ’

Sezaryen ile doğumu gerçekleştiren Dr. Adeyemi Okunowo, bu yaşlarda hamileliğin riskli olduğunu ifade ederek, “Yaşlı bir kadın ve ilk kez anne olacağı için yüksek riskli bir hamilelikti. Ayrıca ikizleri olacaktı, ancak hamileliğini dönem boyunca yönetebildik” diye konuştu.

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