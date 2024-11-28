680 milyon dolarlık onay! ABD'den soykırımcı İsrail'e katliam desteği

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 419. gününde sürüyor.

ABD, İSRAİL'E 680 MİLYON DOLARLIK YENİ SİLAH SATIŞINA HAZIRLANIYOR

ABD yönetiminin, İsrail-Lübnan ateşkes anlaşmasının henüz başladığı bir dönemde İsrail'e 680 milyon dolarlık yeni bir silah satışına onay vermeye hazırlandığı bildirildi.

Financial Times gazetesinin Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Joe Biden yönetiminin, Tel Aviv'e yeni bir silah satışı konusunda son aşamaya geldiği belirtildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin kısa süre önce Kongre'yi gayriresmi olarak bilgilendirerek İsrail'e binlerce müşterek doğrudan saldırı mühimmat (JDAMs) kiti gönderilmesine onay verileceğini ilettiği aktarıldı.

Kongre'ye söz konusu satışla ilgili resmi bildirimin yakın zamanda yapılacağı kaydedilen haberde, ABD'nin İsrail'e ayrıca yüzlerce küçük çaplı bomba takviyesi yapacağı da belirtildi.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu silah onayını "İsrail-Lübnan ateşkesi konusunda şart olarak" gördüğü ve Biden'ın silah satışına yeşil ışık yakmasının ardından İsrail'in anlaşmaya imza koyduğu iddia edildi.

ABD'li yetkililer ise söz konusu silah satış süreciyle ateşkes anlaşması arasında doğrudan herhangi bir bağlantı olmadığını savundu.

ABD'nin İsrail'e yapacağı bu son silah satışı, daha önce yapılan ve toplam değeri 20 milyar doları bulan yüklü silah satış onayına ilaveten yapılacak.

- ABD'DEN DEVASA SİLAH SATIŞI

Ağustos ayında ABD'den İsrail'e satışına onay verilen 5 ayrı pakette savaş uçakları, havadan havaya füzeler, tank ve top mühimmatları ile taktik araçlar yer almıştı.

Toplam değeri 18,9 milyar doları bulan 50 adet F-15IA savaş uçağı ve 25 adet F-15I savaş uçağı modernizasyon kiti ile bunların ilgili mühimmatları, tüm satışın içindeki en büyük payı oluşturuyor.

Öte yandan, 30 adet orta menzilli havadan havaya füze sistemi (AMRAAM) ile 32 binden fazla tank mermisi ve diğer ilgili ekipmanlar da diğer paketlerde yer aldı. Bunlara ilaveten 50 binden fazla top mermisi ile ilgili ekipmanların satışına da ayrı bir paket olarak onay verildi.

Toplam satış değeri 20,3 milyar doları bulan paket, Gazze'de ateşkes sürecinin belirsizliğini koruduğu ve bölgede gerginliğin yükseldiği bir dönemde onaylandı.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, söz konusu silah satışlarının bloke edilmesi için geçen hafta Senato'ya 3 ayrı tasarı sunmuş, ancak tasarılar kabul edilmemişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:22 ABD'nin başkenti Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray çevresinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, Filistinlilerin açlığa mahkum edilmesine derhal son verilmesi çağrısında bulunan ABD'li aktivist Hazami Barmada, açlık grevinin üçüncü gününe girerek protestosunu sürdürüyor.

06:21 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler'e (BM), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını öngören 2735 sayılı kararını uygulama sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulundu.

03:59 İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahya şehrinde bulunan 2 eve düzenlediği saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

02:13 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti ve kentin yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'ndan çekildi.

01:09 İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'den uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını aklında bulundurmasını beklediğini ifade etti.

01:02 İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, "ordunun gizli bilgileri kendisinden sakladığına" ilişkin iddialarını reddetti.

01:01 İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ulaştırılmak üzere toplamda 40 ton insani yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi.

Kudüs'te toplanan yüzlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, ellerinde Gazze'deki esirlerin fotoğraflarını taşıdı. İsrail güvenlik güçleri, göstericilere müdahale etti.

00:00 Hamas, uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin kurtarılması için "acilen harekete geçme" çağrısında bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 282 Filistinli şehit oldu, 104 bin 880 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.