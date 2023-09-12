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Dünya

7 büyüklüğünde depremle sallanan Fas'a 100 milyon İsviçre frangı yardım çağrısı

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Fas'taki deprem sonrası ihtiyaçların karşılanması için 100 milyon İsviçre frangı tutarında acil yardım çağrısında bulundu.

AA12 Eylül 2023 Salı 15:20 - Güncelleme:
7 büyüklüğünde depremle sallanan Fas'a 100 milyon İsviçre frangı yardım çağrısı
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IFRC'nin global operasyonlardan sorumlu direktörü Caroline Holt, Fas'ta yaşanan 7 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Depremden Marakeş'te birçok insanın etkilendiğini belirten Holt, IFRC'nin acil durum müdahalesini Fas Kızılay'ı ile birlikte yürüttüğünü kaydetti.

Çalışmalardaki lojistik zorluklara dikkati çeken Holt, dağlık alanlarda bulunan enkazlara ulaşmanın, yolların da kapalı olması nedeniyle güç olduğunu söyledi.

Depremin hemen ardından IFRC'nin Fas Kızılay'ına 1 milyon İsviçre frangı aktardığını hatırlatan Holt, "Fas Kızılay'ı ile çalışmalarımızı daha da büyütmek için bugün acil yardım çağrımızı başlatıyoruz. Şu anda sağlık, su, sanitasyon, hijyen, barınma, yardım malzemeleri, temel ihtiyaçlar ve geçim kaynakları dahil acil ihtiyaçları karşılayabilmek için 100 milyon İsviçre frangı tutarında çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Holt, Fas'ta durumun hala çok karışık olduğunu ve ihtiyaçların artmaya devam ettiğini dile getirerek, bağışçılar ve dünya genelindeki IFRC üyelerinden gelen talep üzerine yardım çağrısını başlattıklarını bildirdi.

- Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntıdan Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilenmişti.

Açıklanan son verilere göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 862, yaralı sayısı ise 2 bin 562'e çıktı.

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