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Dünya

7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 1050 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 1050 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. Filistin Esirler Cemiyeti Medya Temsilcisi Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine bu gece düzenlediği baskınlar sırasında ve Doğu Kudüs'te 100'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 10:29 - Güncelleme:
7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 1050 Filistinli gözaltına alındı
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Serahine, Hamas tarafından "Aksa Tufanı" saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 1050'ye yükseldiğini aktardı.

Serahine, gözaltına alınanlar arasında Hamas'ın lider kadrosundan isimlerin de bulunduğuna dikkati çekti.

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah yakınlarındaki Arura beldesinde, Filistin dışında yaşayan Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye ait ev, İsrail ordusu tarafından el konularak güvenlik merkezi haline dönüştürüldü.

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