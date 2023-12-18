7 Ekim'den bu yana İsrail, Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilerin çoğunu katletti

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi'nden alıkonulan ve Biru's Sebi yakınlarındaki bir gözaltı merkezinde haftalardır tutulan yüzlerce Filistinlinin birçoğu bu merkezde öldü.

Sayıları belirtilmeyen söz konusu Filistinlilerin ölüm nedeninin henüz netleşmediği aktarılan haberde, İsrail ordusunun bu kişileri "terörist" olarak nitelediği ve olayın soruşturma aşamasında olduğu kaydedildi.

Alıkonulan Filistinlilerin günün büyük bölümünde gözleri kapalı ve elleri kelepçeli şekilde çitlerle çevrili yerleşkelerde tutulduğu, gece boyunca ışıkların açık bırakıldığı belirtildi.

Farklı yaş gruplarından Filistinlilerin alıkonulduğu merkezin, Sde Teyman Üssü'nde yer aldığı ifade edildi.

Alıkonulma koşullarıyla ilgili olarak ise haberde, Filistinlilerin, her biri yaklaşık 200 kişi kapasiteli 3 hapishane kompleksinde tutulduğu, yere serilen ince yataklarda uyudukları, sınırlı hareket etmelerine ve yemek yemelerine izin veren prangalarla bağlı oldukları aktarıldı.



Haberde, İsrail ordusunun, kasım ayı boyunca Gazze Şeridi'nde 500'den fazla aktivisti alıkoyduğu, bu kişilerden yaklaşık 350'sinin Hamas, 120'sinin İslami Cihad üyesi olduğu ifade edildi.



İsrail Gazze Şeridi'ndeki işgalini genişletmeye çalışırken yüzlerce kişiyi "çeşitli Filistinli örgütlere üye oldukları" gerekçesiyle alıkoymuştu.

İsrail'in Filistinli sivilleri sığınma merkezleri ve evlerinden çıkartarak yarı çıplak vaziyette alıkoyduğu görüntüler dünya çapında tepki çekerken İsrailli sosyal medya kullanıcıları bu kişilerin "teslim olan Hamas savaşçıları" olduğunu iddia etmişti.

