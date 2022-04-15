7 milyar dolar serbest bırakılacak denmişti! Anlaşma iddiaları yalanlandı

İran basınındaki haberde, söz konusu anlaşmanın İran'da tutuklu bulunan İranlı-Amerikalıların serbest bırakılmasını güvence altına alan bir müzakerenin parçası olduğu öne sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, mahkumların serbest bırakılmasıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini, nükleer müzakerelerin de buna paralel yürütüldüğünü belirterek ABD'nin her iki görüşmeye "son derece acil bir şekilde" yaklaştığını kaydetti.

Ancak Price, 2015'te yapılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) konusunda karşılıklı anlaşma sağlanıncaya kadar ABD'nin bütün yaptırımlarının yürürlükte kalacağını savundu.

Price, "Bu aşamada, bu müzakerelerin hiçbiri başarıyla sonuçlanmadı." ifadesini kullandı.

- İRAN'IN BİRÇOK ÜLKEDE DONDURULMUŞ 100 MİLYAR DOLARDAN FAZLA VARLIĞI BULUNUYOR

İran tarafından 11 Nisan'da yapılan açıklamada, Güney Kore tarafından dondurulan 7 milyar dolarlık varlıklarının bir kısmının hafta sonuna kadar alınacağı iddia edilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, söz konusu varlıkların serbest bırakılması için gerekli çerçevenin belirlendiğini ve üzerinde anlaşmaya varıldığını söylemişti.

Hatibzade, Güney Kore'nin adını anmadan, söz konusu varlıkların serbestiyetine ilişkin mekanizmayı tamamlamak üzere bir ülkeden üst düzey heyetin bu hafta başkent Tahran'ı ziyaret edeceğini kaydetmişti.

Tahran, Seul'ü ABD baskısı nedeniyle 7 milyar dolardan fazla döviz rezervini dondurmakla suçluyor.

İran'ın Güney Kore, Irak, Japonya, Kanada dahil olmak üzere birçok ülkede dondurulmuş 100 milyar dolardan fazla varlığı bulunuyor.

Söz konusu fonlar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ABD'yi nükleer anlaşmadan çekmesinin ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamasının ardından dondurulmuştu.