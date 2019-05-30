28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0197
  • 6,7159
  • 247.202
  • 87.186
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

7 vatandaşının Irak'ta idam edilmesiyle ilgili Fransa: Adil yargılandılar

Daha önce Irak’ta yargılanıp idama mahkum edilen 6 Fransız vatandaşından sonra yedinci DEAŞ üyesi Fransız vatandaşı idama mahkum edilmesi hakkında açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian yargılamanın adil olduğunu söyledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Daha önce Irak’ta yargılanıp idam cezasına mahkum edilen 6 Fransız vatandaşından sonra Çarşamba günü yedinci bir DEAŞ üyesi Fransız vatandaşı için idam kararı verildi. Yaşanan olay sonrası Irak’ta DEAŞ’a katılmaya giden Fransız vatandaşlarının aile avukatları Dışişleri Bakanına çağrıda bulundu. Avukatlar teröristlerin Irak’ta adil yargılanmadığını iddia ederek bu kişilerin Fransa’da da yargılanması gerektiği yönünde çağrıda bulunurken Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian yaptığı açıklamada "adil yargılandılar" değerlendirmesini yaptı.
 
Savunma haklarına kusursuz bir şekilde saygı gösterildiğini ve sanıkların Fransa Konsolosluğu yardımından yararlandığını vurgulayan Bakan Le Drian, “Duruşmalar halka açık, iddianame savcı tarafından yürütülüyor. Avukat var ve herhangi bir tercüme sorunu olduğu takdirde Büyükelçilik kendi tercümanları ile tercüme sağlıyor" dedi.
 
Irak’ta ölüme mahkum edilen 7 Fransız vatandaşı terörist hakkında "İstihbaratımızca tanınan ve ülkemize karşı terör eylemlerine katılan teröristler" diyen Le Drian, konsolosluğun tüm hukuki süreçte söz konusu vatandaşlara destek olduğunu dile getirdi.

´Suriyeli şahıs yolda bulduğu parayı getirince ön yargımdan dolayı ağladım´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hükümeti kuramayan Netanyahu Liberman'ı hedef aldı

Hükümeti kuramayan Netanyahu Liberman'ı hedef aldı

Resmi Gazete'de yayımlandı, ödenecek ücretler belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı, ödenecek ücretler belli oldu

'İran'a uyguladığımız yaptırımlar işe yarıyor'

'İran'a uyguladığımız yaptırımlar işe yarıyor'

Tuna Nehri'nde yolcu gemisi battı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Tuna Nehri'nde yolcu gemisi battı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti

ABD'nin yer aldığı çalıştaya boykot: Katılmayacağız

ABD'nin yer aldığı çalıştaya boykot: Katılmayacağız

Nefes kesen o anlar

Nefes kesen o anlar

Huawei, ABD'ye dava açtı

Huawei, ABD'ye dava açtı

Trump kurtuldu! Dosya kapandı

Trump kurtuldu! Dosya kapandı
 

POPÜLER HABERLER

´Suriyeli şahıs yolda bulduğu parayı getirince ön yargımdan dolayı ağladım´

´Suriyeli şahıs yolda bulduğu parayı getirince ön yargımdan dolayı ağladım´

Merak edip tırmandığı kale surlarında mahsur kaldı

Merak edip tırmandığı kale surlarında mahsur kaldı

Kaçakçılara göz açtırmayacak... İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Kaçakçılara göz açtırmayacak... İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Türkiye'de ilk olacak, yüzde 90'ı tamamlandı

Türkiye'de ilk olacak, yüzde 90'ı tamamlandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA