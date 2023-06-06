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Dünya

7 yılın ardından İran'ın Riyad Büyükelçiliği tekrar açıldı

Suudi Arabistan ile İran arasında varılan normalleşme anlaşması kapsamında İran'ın Riyad Büyükelçiliği 7 yılın ardından yeniden açıldı.

IHA6 Haziran 2023 Salı 20:59 - Güncelleme:
7 yılın ardından İran'ın Riyad Büyükelçiliği tekrar açıldı
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İran ile Suudi Arabistan arasında varılan normalleşme anlaşması kapsamında İran'ın Riyad Büyükelçiliği 7 yılın ardından iki ülke yetkililerinin katıldığı resmi törenle yeniden açıldı. Törende, İran Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Rıza Begdeli ve İran'ın geçici Cidde Temsilcisi Hasan Zernagari hazır bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Riyad'daki Büyükelçiliğin bugün yeniden açılacağı bildirilmişti. Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani, ayrıca Cidde Konsolosluğu ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) daimi temsilciliğinin de Salı ve Çarşamba günleri resmen yeniden faaliyete geçeceğini açıklamıştı.

İRAN-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016 tarihinde Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de aralarında bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesinin ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binası, idamlara tepki gösteren göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Riyad yönetimi, tepki olarak İran ile tüm diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı.

Çin'in başkenti Pekin'de 10 Mart'ta gerçekleşen toplantı sonrası İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 7 yıl sonra yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Varılan anlaşma çerçevesinde İran ile Suudi Arabistan'ın iki ay içerisinde diplomatik ilişkilerinin yeniden başlatılacağı ve iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilikleri ve temsilcilikleri yeniden açacakları belirtilmişti.

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