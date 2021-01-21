İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2021 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3878
  • EURO
    8,9791
  • ALTIN
    444.681
  • BIST100
    1579.02
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 70 ton ağırlığında 23.5 metre uzunluğunda! İtalya'da kıyıya vurdu
Dünya

70 ton ağırlığında 23.5 metre uzunluğunda! İtalya'da kıyıya vurdu

İtalya'nın Sorrento limanında henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı 70 tonluk balina kıyıya vurdu. Napoli kentinde incelemeye alınacak dev balinanın ölüm nedeninin viral bir hastalık olabileceğinden şüphelendikleri ifade edildi.

DHA21 Ocak 2021 Perşembe 14:17 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 14:17
ABONE OL

İtalya’nın Sorrento limanında kıyıya vuran dev balina görenleri şaşırttı. Nenüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı kıyıya vuran balinanın ağırlığını 70 ton, uzunluğunun ise 23.5 metre olduğu ifade edildi. Ölü balina bölgede devriye yapan İtalyan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi. İtalyan Sahil Güvenlik gemisi kaptanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Devriye sırasında parlayan bir şey fark ettik. Ölü bir balina olduğunu tespit ettik. Oldukça ağır ve büyük" ifadelerine yer verdi.

VİRAL HASTALIK ŞÜPHESİ

Yetkililer, kıyıya vuran ölü balinanın arama kurtarma ekibi ile birlikte Napoli kentine taşındığını belirtti. Napoli kentinde incelemeye alınacak dev balinanın ölüm nedeninin viral bir hastalık olabileceğinden şüphelendikleri ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.