70 yaşındaki dünyanın en yaşlı albatros kuşu 40'ıncı yavrusunu dünyaya getirdi

DHA 04 Mart 2021 Perşembe 12:38 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 12:39

Kuzey Pasifik Okyanusunda, Hawaii takımadalarının kuzey-batısında bulunan ve uzun yıllar albatros kuşlarına ev sahipliği yapan Midway Adası'nda yaşayan 70 yaşındaki dünyanın en yaşlı albatrosu Wisdom, 40'ıncı yavrusunu dünyaya getirdi. ABD Yaban Hayatı Koruma Derneği yetkilileri, doğumun sağlıklı bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

İLK OLARAK 1893 YILINDA KEŞFEDİLDİLER

Yetkililer, adaya yumurtlamaya gelen Wisdom'la ilgili basına yaptıkları açıklamada "Dönüşü sadece her yerdeki kuş severlere ilham vermekle kalmıyor, aynı zamanda bu zarif deniz kuşlarının gelecekte hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları habitatları nasıl koruyabileceğimizi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor" dedi. Albatros türü kuşların ilk kez 1893 yılında İngiliz zoolog ve banker Lionel Walter Rothschild tarafından bilimsel olarak keşfedilmişti.