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  • 700 milyon LinkedIn kullanıcısının bilgilerinin sızdırıldığı iddia edildi
Dünya

700 milyon LinkedIn kullanıcısının bilgilerinin sızdırıldığı iddia edildi

Sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn'i kullanan 700 milyon kişinin çeşitli bilgilerinin bir siber korsan tarafından ele geçirildiği öne sürüldü.

29 Haziran 2021 Salı 17:32 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 17:32
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Hindistan merkezli Gadgets360 internet sitesi, LinkedIn kullanıcılarının neredeyse yüzde 92'sinin kişisel bilgilerinin çalındığı iddiasını gündeme getirdi.

Haberde, 756 milyon üyesi bulunan platformu hedef alan bir siber korsanın, 700 milyon kullanıcının telefon numaraları, adresleri ve tahmini maaşları dahil bir dizi bilgiyi ele geçirdiği belirtildi.

Söz konusu kullanıcılardan 1 milyonunun bilgilerinin "örnek" olarak yasa dışı platformlarda satışa çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

TRT Haber'in haberine göre, LinkedIn'den yapılan açıklamada ise konunun halihazırda araştırıldığı, üyelerin gizliliğinin temini için çalışmaların sürekli olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Sızıntının bir "LinkedIn sızıntısı" olmadığına dikkat çekildi.

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