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Dünya

700 PKK/YPG'li terörist konuşlandırıldı! ABD ile İran destekli gruplar temas hattında

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e misilleme yapması öngörülürken Suriye'deki ABD güçleri ile İran destekli gruplar arasında gergin bekleyiş hakim.

AA11 Ağustos 2024 Pazar 11:40 - Güncelleme:
700 PKK/YPG'li terörist konuşlandırıldı! ABD ile İran destekli gruplar temas hattında
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Suriye'de DEAŞ ile mücadele adı altında terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelerde ABD'nin askeri üsleri bulunuyor.

Beşşar Esed rejimini destekleyen İran destekli grupların ise daha çok Deyrizor ilinde dağınık şekilde yer altı yapılanmaları konumlanıyor.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, yükselen gerginliğin ardından ABD güçleri, Haseke ilindeki üslerinden İran destekli grupların yoğun varlık gösterdiği ve olası temas hattında bulunan Deyrizor'daki üslerine son günlerde çok sayıda PKK/YPG'li terörist ve mühimmat sevk etti.

ABD güçleri, olası bir saldırıya karşı Haseke'deki Robarya, Rümeylan ile Şeddadi üslerinden Fırat Nehri'nin doğusundaki Ömer Petrol Sahası, Koniko ile Tenek üslerinde tedbir aldı, buralarda yaklaşık 700 PKK/YPG'li terörist konuşlandı.

Diğer yandan ABD ordusu, bu üslere cephane yüklü tırlar ile Humvee tipi muharip savaş araçlarından oluşan 70 araçlık askeri konvoy da sevk etti.

ABD, Suriye'deki üslerini son yıllarda Sentinel radar sistemi, orta menzilli ve güdümlü, yüksek performanslı HIMARS hava savunma sistemi, orta sınıf topçusu Howitzer obüs ile kısa menzilli Avenger Hava Savunma Sistemleri ile güçlendirdi.

Halihazırda ABD güçleri, Fırat Nehri'nin batı hattında konuşlanan İran destekli grupları hava gözlem araçlarıyla gözetliyor.

- İRAN DESTEKLİ GRUPLAR YER ALTINDA

İran destekli gruplar, Suriye'de Şam ilinin güneyi, Deyrizor il merkezi, Meyadin, Muhasan ile Bukemal ilçeleri ile Suriye-Irak sınır hattında yoğun varlık gösteriyor.

Bu hatta İranlı Feylak el-Kudüs, Afganistan kökenli Fatimiyyun Tugayı, Irak kökenli Ketaib eş Şüheda ile Lübnan kökenli Hizbullah grubuna bağlı binlerce unsur bulunuyor.

Buradaki İran destekli gruplar, ABD ile İsrail saldırılarından korunmak için tünelleri ve yer altı barınma alanlarını etkin şekilde kullanıyor.

İsrail ve ABD'nin önceki saldırıları sebebiyle hareket kabiliyeti azalan İran destekli gruplar, Esed rejimi askerlerinin üniformalarını giyerek kamufle olmaya çalışıyor.

Olası temas hatlarından Deyrizor'un Fırat Nehri kıyısında, Irak sınırındaki Bukemal ilçesinde inşasına 2018'de başlanan İmam Ali Üssü'nde İran Devrim Muhafızları Ordusu komutasındaki Feylak el-Kudüs grubu varlık gösteriyor.

Bu üste çok namlulu roketatar katyuşa, Grad füzesi, SİHA'lar, Rus yapımı kısa menzilli Scud füzeleri ile İran yapımı Fecr 5 roketleri bulunuyor.

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