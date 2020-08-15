İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2020 Cumartesi / 25 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3631
  • EURO
    8,7169
  • ALTIN
    460.112
  • BIST100
    1083.83
Dünya

700'den fazla Fransız askeri Beyrut'ta

700'den fazla Fransız askeri Lübnan'daki arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına yardım etmek amacıyla Beyrut'a geldi.

İHA15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:29 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:29
ABONE OL

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı’nda bulunan 12 numaralı depoda meydana gelen patlamada 171 kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly yaptığı açıklamada, 700’den fazla Fransız askerinin arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına yardım etmek amacı ile bugün helikopter gemisi PHA Tonnerre ile Beyrut’ta geldiğini aktardı. Parly, “Bu trajedi ülkemde büyük yankı uyandırdı. Lübnan’ın kalbimizde özel bir yeri var” ifadelerini kullandı.

Beyrut’ta gelen Fransız askerleri arasında mühendisler, arama-kurtarma ekipleri, bina onarım uzmanları ve dalgıçlar bulunuyor. Bakan Parly, gemi ile ayrıca Beyrut’a tıbbi ve gıda maddeleri ile inşaat malzemelerinin de getirildiğini açıkladı.

Öte yandan Fransız askerleri, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in birbirlerinden ayrı şekilde Lübnanlı yetkililer ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sırasında Beyrut’a vardı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.