76 yıl sonra geri döndüler! Kralın son varisleri mücevherlerin peşinde

NTV 27 Ocak 2022 Perşembe 10:19 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:19

Son İtalya Kralı II. Umberto'nun torunları, 76 yıldır İtalya Bankası'nda saklanan kraliyete ait mücevherleri almaya çalışıyor.



II. Umberto mücevherleri 5 Haziran 1946'da, ülkede monarşinin kaldırılmasından üç gün sonra, muhafaza edilmesi için İtalya Bankası'na yollamıştı. Kral II. Umberto, birkaç gün sonra da erkek varisleriyle sürgüne gönderilmişti.

Taç, küpe, kolye ve broşlardan oluşan mücevherlerin üzerinde 6 binden fazla elmas ve 2 binden fazla inci bulunuyor.

"SAVOY AİLESİ MÜCEVHERLERİ GERİ ALACAK"

Independent'in haberine göre, kraliyet ailesi olan Savoy Hanedanı mücevherlerin, devletin el koymadığı tek varlıkları olduğunu düşünüyor. Aile ayrıca değerli eşyaların yanında, mücevherlerin "bankadaki veznedara emanet edildiği" ve "sahiplerinin adına tutulacağını" belirten şifreli bir notun olduğunu belirtiyor. Savoy Hanedanı, bu unsurlar sayesinde mücevherleri geri alabileceklerini düşünüyor.

Ailenin avukatı Sergio Orlandi de "Savoy ailesi mücevherleri geri alacak" diye konuştu.

Öte yandan İtalya Bankası, ailenin kasımda mücevherlerin teslim edilmesi için yaptığı resmi olmayan bir talebi reddetmişti. Banka yetkilileri ve II. Umberto'nun oğlu Vittorio Emanuele dahil olmak üzere Savoy ailesinin avukatları arasında dün arabuluculuk görüşmesi düzenlendi. Ancak bu görüşmede de bir anlaşma sağlanamadı.

Emanuele'nin yan sıra diğer varisler Maria Gabriella, Maria Pia ve Maria Beatrice, İtalya Başbakanlığı'na, Ekonomi Bakanlığı'na ve İtalya Bankası'na dava açacağını bildirdi.

Savoy Hanedanı'nın erkek üyelerinin İtalya'ya girişine 2002'ye kadar izin verilmemişti. Ülkeye 2003'te dönen Emanuele, mücevherler üzerinde hak iddia etmeyeceklerini ve artık kendilerinin olmadığını söylemişti. Emanuele, mücevherlerin sergilenmesini istese de bu şimdiye kadar gerçekleşmedi.