Haiti’deki protestolar sırasında 78 mahkum cezaevinden kaçtı

BBC'de yer alan habere göre, polis yetkilileri Aquin kentinde Devlet Başkanı Jovenel Moise karşıtı gösteriler sırasında cezaevinden 78 mahkumun kaçtığını bildirdi.

Başmüfettiş Ralph Stanley Brice, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Haiti'de devam eden yolsuzluk karşıtı gösteriler sırasında çıkan olaylarda en az 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Haiti'de geçen yıl da aynı nedenle düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Devlet Başkanı Jovenel Moise, yolsuzluğu soruşturmakta başarısız olduğu gerekçesiyle istifasını isteyen muhalif gruplara diyalog çağrısında bulunmuştu.

Haiti Senatosunca yürütülen bir soruşturmada en az 14 eski hükümet yetkilisinin Petrocaribe fonlarıyla ilgili yolsuzluk yaptıkları öne sürülmüştü.

Petrocaribe programı bölge ülkelere petrol altyapılarını kurmak için maddi destek sağlamak amacıyla Venezuela tarafından 2005'te oluşturulmuştu.