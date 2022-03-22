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Dünya

Rusya'nın ülke dışında bulunan 78 uçağına el koyuldu

Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, yaptırımlar nedeniyle Rus havayolu şirketlerine ait 78 uçağa yurt dışında el konulduğunu belirterek, yaklaşık 800 uçağın ise Rusya'da tescil edildiğini açıkladı.

AA22 Mart 2022 Salı 13:07 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 13:17
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Savelyev, Rusya Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada, yaptırımlar nedeniyle sorunlar yaşayan Rus havacılık sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

Yaptırımlar öncesinde Rusya'ya ait 1397 uçağın bulunduğunu belirten Savelyev, "Yurt dışında el koyulması nedeniyle 78 uçağı kaybettik. Bu uçaklar Rusya'ya dönmeyecek." dedi.

Savelyev, çok sayıda uçağın ise Rusya'da tescil edildiğine işaret ederek, "Yaklaşık 800 uçak Rusya'da tescil edildi ve Rus şirketi üzerinden sigorta ediliyorlar. Durumun olumlu yönde gelişmesi halinde bu yıl havayolu taşımacılığı hacmimiz 90 milyon yolcuya ulaşabilir." diye konuştu.

Batılı şirketlerin Rus uçaklarına el koyma riski nedeniyle Rusya'da bazı hava yolu ve tur şirketleri uluslararası uçuşlarını durdurmuştu.

Rusya'da hava yolu şirketleri tarafından kiralanan yabancı uçakların, söz konusu şirketlerin malı olarak Rusya'da tescil edilebilmesine yönelik izin 14 Mart'ta verilmişti.

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