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Dünya

7'li koalisyondan umudu kestiler! Foreign Policy: Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor

ABD merkezli Foreign Policy'de yer alan analizde 'Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor görünüyor' ifadeleri yer aldı. 'Ya Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa' başlığı ile kaleme alınan analizde Kılıçdaroğlu ve ortaklarının neye nasıl inandıklarının bilinmediği vurgulandı.

15 Nisan 2023 Cumartesi 15:27 - Güncelleme:
7'li koalisyondan umudu kestiler! Foreign Policy: Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor
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Amerikan merkezli Foreign Policy, "Ya Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'deki Seçimleri Kazanırsa?" başlıklı analizinde Türkiye'deki seçim sürecini ele aldı. "Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor" ifadelerine yer verilen analizde, "CHP'nin iç işleyişi demokrasiden yoksun" denildi. Koalisyon sisteminin hantallığına vurgu yapılan haberde, "Kılıçdaroğlu ve ortaklarının neye inandıklarını, nasıl yöneteceklerini söylemek zor" ifadeleri yer aldı.

Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip ediyor.

Son olarak, her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Amerikan merkezli Foreign Policy'de dikkat çeken bir analiz yer aldı.

'BATI MEDYASI ERDOĞAN'A KARŞI' İTİRAFI

Batı medyasının 2018 seçimlerinde açık açık Erdoğan karşıtı bir tavır aldığını itiraf eden Foreign Policy, Türkiye'nin 2018 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında New York Times'ın Erdoğan'ın o zamanki rakibi Muharrem İnce'yi desteklediğini ifade eden bir başyazı yayınladığını hatırlattı.

'ERDOĞAN'IN KAYBEDECEĞİNE İNANMAK ZOR'

14 Mayıs seçimleri ekseninde, Türk dış politikasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve 7'li koalisyonu mercek altına alan analizdeki, "Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor görünüyor" ifadeleri dikkatleri çekti.

Analizde, 'Kılıçdaroğlu kazanırsa bu ne anlama gelir?' sorusuna yanıt arandı.

'NASIL YÖNETECEKLERİNİ SÖYLEMEK ZOR'

Batılı yorumcuların Kılıçdaroğlu kazanırsa, NATO için Türkiye'nin daha uyumlu bir ülke olacağını iddia ettiği belirtilirken "Kılıçdaroğlu ve ortaklarının neye inandıklarını, nasıl yöneteceklerini söylemek zor" ifadeleri dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun liderliğini yaptığı Millet İttifakı'nın Erdoğan'a karşı nefretle birleşen ancak ideolojik olarak birbirinden ideolojik olarak farklı bir koalisyon olduğu vurgulandı.

'KOALİSYON SİSTEMİ HANTAL'

Koalisyon sisteminin doğası gereği 'hantal' olduğu, ilgi çeken tek yönünün güçlendirilmiş parlamenter sistem iddiası olduğu belirtildi. Ancak "bu sistemin de 'ne yazık ki' gerçeklikten ve garip bir şekilde politikadan yoksun olduğu görünüyor" denildi.

Bazı Parti üyelerinin CHP'nin iç işleyişini demokrasiden yoksun olarak nitelediği vurgulanan analizde, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın gerçekçi rakipleri arasında en zayıfı olmasına rağmen 7'li ittifaka adaylığını dayatma biçimi ve mizacının da bu konuda şüpheleri çektiği belirtildi.

'MANSUR VE EKREM'LE FİKİR AYRILIĞI YAŞANACAK'

Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı fikirde olmayacağına dikkat çekildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun son 10 yılda iki kez ABD'yi ziyaret ettiği hatırlatılan analizde, bu gezinin gizlenmeye çalışıldığı ve rakiplerinin hafife alındığı vurgulandı. Bu ziyaretlerin 'sinsi' olarak nitelendirildiği analizde, bu durumun da ikili ilişkiler için pek de iyi olmadığı ifade edildi.

  • Foreign Policy
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • 7li koalisyon

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