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Dünya

8 AB ülkesinden Rus diplomatlara karşı yeni hamle! Şengen bölgesindeki seyahatleri kısıtlanabilir

Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 8 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, casusluk endişesiyle Rus diplomatların Şengen bölgesindeki serbest dolaşımını kısıtlamak istediği ifade edildi.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 13:23 - Güncelleme:
8 AB ülkesinden Rus diplomatlara karşı yeni hamle! Şengen bölgesindeki seyahatleri kısıtlanabilir
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Hollanda'da Trouw gazetesinin haberinde, Hollanda ve diğer 7 AB ülkesinin, Rus diplomatların AB'deki seyahatlerini kısıtlamak için Birlik düzeyinde bir karar alınması için lobi faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

Haberde, kısıtlamayı destekleyen ülkelerin, Rus diplomatların Şengen bölgesinde serbestçe seyahat edebilmeleri yerine, sadece akredite oldukları ülkede serbest dolaşım hakkına sahip olmasını hedefledikleri vurgulandı.

Kısıtlamanın gerekçesi olarak, Rus diplomatın AB bölgesindeki sabotaj ve casusluk faaliyetleri olduğu aktarılan haberde, Rus diplomatların dokunulmazlık ve diğer imtiyazlar sayesinde serbestçe ajanlık faaliyeti yürüttüğünden şüphelenildiği ifade edildi.

Haberde, Çekya'nın geçen yılın sonlarında başlattığı lobi faaliyetlerine Hollanda, Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Romanya'nın destek verdiği kaydedildi.

HAZİRANDA GÜNDEME GELDİ

Hollanda Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazetenin haberini bildiklerini ve söz konusu düzenlemenin haziranda gündeme geldiğini söyledi.

Sözcü, Birlik düzeyinde yapılan bu çalışmayı desteklediklerini ve hazirandan bu yana yeni bir gelişmenin olmamasına karşın Trouw gazetesinin haberine şaşırdığını belirtti.

- Çek Bakan, Borrell'e mektup yollamıştı

Haberde, haziranda Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky'in, 8 AB ülkesi adına AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e gönderdiği mektubun basına sızdığı kaydedildi.

Lipavsky'in mektubunda "Bu tedbir Rus ajanlarının faaliyet alanını önemli ölçüde azaltacaktır." ifadeleri yer aldığı aktarıldı.

Haberde, "AB ülkelerinin Rus diplomatlara seyahat kısıtlaması konusunda bölünmüş durumda olduğu" ifade edildi.

"Moskova yönetiminin AB ülkelerinin diplomatlarına ve Rusya'da vatandaşlarına benzer kısıtlamalar getirebileceği gibi gerekçelerle Almanya, Avusturya ve İtalya gibi ülkelerin kısıtlama getirilmesine karşı çıktığı" belirtilen haberde, bu ülkelerin Rusya ile diplomatik kanalların açık tutulmasını istediği kaydedildi.

RUS DİPLOMATLAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Haberde, Rusya'nın, Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından Avrupa ülkelerindeki yaklaşık 600 Rus diplomatın sınır dışı edildiği ve bunların yaklaşık 400'ünün istihbarat görevlisi olduğundan şüphelenildiği kaydedildi.

Hollanda, Şubat 2023'te, istihbarat görevlisi oldukları gerekçesiyle bazı Rus diplomatların sınır dışı edileceğini ve Hollanda'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunun kapatılacağını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise mart ayındaki açıklamasında, son yıllarda NATO ülkelerinden 1000'i aşkın Rus diplomatın sınır dışı edildiğini söylemişti.

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