İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,941
  • EURO
    6,5565
  • ALTIN
    297.456
  • BIST100
    121848
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Malezya'da 8 Çinli turist yeni tip koronavirüs şüphesiyle karantinada
Dünya

Malezya'da 8 Çinli turist yeni tip koronavirüs şüphesiyle karantinada

Malezya'nın Johor eyaletinde 8 Çinli turist, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs taşıdıkları şüphesiyle kaldıkları otelde karantinaya alındı.

AA24.01.2020  14:13 - Güncelleme: 24.01.2020  14:13

Sağlık Bakanı Yardımcısı Lee Boon Chye, yaptığı açıklamada, Johor'da karantinaya alınan Çinlilerin pazartesi Singapur'da yeni tip koronavirüs tespit edilen 65 yaşındaki Çinli ile seyahat ettikleri ve virüsün kendilerine de bulaşma tehlikesine karşı otelde tutulduklarını bildirdi.

Karantinaya alınan Çinlilerin sağlık kontrolünün sürdüğünü belirten Lee, "Söz konusu virüsün belirtilerini gösterip göstermediklerini anlamak için en az 1 hafta daha otelde tutacağız." dedi.

Lee, hafta başından bu yana Malezya'da yeni tip koronavirüs şüphesinden hastaneye kaldırılan 4 kişide virüs bulunmadığını, hastalardan birinin sorununun grip salgını olduğunu aktardı.

Öte yandan havayolları firmaları AirAsia ve Malindo, Dışişleri Bakanlığının dün koronavirüsün yayıldığı Çin'in Vuhan kentine seyahatleri erteleme uyarısı üzerine, Malezya'dan Vuhan'a karşılıklı bütün uçuşları geçici olarak iptal etti.

- "VUHAN VİRÜSÜ"

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs yurt dışına seyahat eden yolcular aracılığıyla Çin sınırlarını aşmıştı.

Virüse, Çin dışında ABD, Japonya, Singapur, Güney Kore, Tayland, Suudi Arabistan, Vietnam ve Tayvan'da da rastlanmıştı.

- Çin'deki salgında 25 kişi hayatını kaybetti

Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke geneline yayılmaya başlayan koronavirüsten etkilenenlerin sayısının, 177'sinin durumu ağır olmak üzere, 830'a yükseldiğini bildirmişti.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin 24'ünün Vuhan kentinin bulunduğu Hubey, 1 kişinin ise Hıbey eyaletinden olduğu belirtilmişti.

Hubey eyaletinde Vuhan dışında Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Sizin de başınıza gelebilir! Merdiven altı temizlik malzemesi öldürüyordu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi
Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım
Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!
ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

Termal kameralarla tarandı!
Termal kameralarla tarandı!

Termal kameralarla tarandı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.