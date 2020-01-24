AA 24.01.2020 14:13 - Güncelleme: 24.01.2020 14:13

Sağlık Bakanı Yardımcısı Lee Boon Chye, yaptığı açıklamada, Johor'da karantinaya alınan Çinlilerin pazartesi Singapur'da yeni tip koronavirüs tespit edilen 65 yaşındaki Çinli ile seyahat ettikleri ve virüsün kendilerine de bulaşma tehlikesine karşı otelde tutulduklarını bildirdi.

Karantinaya alınan Çinlilerin sağlık kontrolünün sürdüğünü belirten Lee, "Söz konusu virüsün belirtilerini gösterip göstermediklerini anlamak için en az 1 hafta daha otelde tutacağız." dedi.

Lee, hafta başından bu yana Malezya'da yeni tip koronavirüs şüphesinden hastaneye kaldırılan 4 kişide virüs bulunmadığını, hastalardan birinin sorununun grip salgını olduğunu aktardı.

Öte yandan havayolları firmaları AirAsia ve Malindo, Dışişleri Bakanlığının dün koronavirüsün yayıldığı Çin'in Vuhan kentine seyahatleri erteleme uyarısı üzerine, Malezya'dan Vuhan'a karşılıklı bütün uçuşları geçici olarak iptal etti.

- "VUHAN VİRÜSÜ"



Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs yurt dışına seyahat eden yolcular aracılığıyla Çin sınırlarını aşmıştı.

Virüse, Çin dışında ABD, Japonya, Singapur, Güney Kore, Tayland, Suudi Arabistan, Vietnam ve Tayvan'da da rastlanmıştı.

- Çin'deki salgında 25 kişi hayatını kaybetti

Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke geneline yayılmaya başlayan koronavirüsten etkilenenlerin sayısının, 177'sinin durumu ağır olmak üzere, 830'a yükseldiğini bildirmişti.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin 24'ünün Vuhan kentinin bulunduğu Hubey, 1 kişinin ise Hıbey eyaletinden olduğu belirtilmişti.

Hubey eyaletinde Vuhan dışında Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durdurulmuştu.