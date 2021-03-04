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Dünya

8 kişi bıçaklanmıştı... İsveç'ten o saldırıyla ilgili açıklama

İsveç'in Jönköping şehrinde bir kişinin 8 kişiyi yaraladığı saldırıda, 'terör bağlantısı olmadığı' bildirildi.

AA04 Mart 2021 Perşembe 14:47 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 14:47
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Saldırıya yönelik soruşturtmayı yürüten Savcı Adam Rullman, ülkenin resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulundu.

Şüpheli hakkında cinayete teşebbüsten soruşturma açıldığını aktaran Rullman, ilk araştırmalarında saldırının terörle ilgisi olmadığı bilgisini paylaştı.

Dagens Nyheter gazetesi de saldırganın daha önce uyuşturucu kullanmak ve satmaktan sabıkası bulunduğunu ve polis tarafından bilinen biri olduğunu belirtti.

- Olay

Jönköping Vetlanda ilçesinde, dün 20 yaşlarında bir kişi elinde bıçakla sokaktaki halkın üzerine saldırmıştı.

Olay yerine gelen polis, saldırganı silahla vurarak durdurabilmişti. Söz konusu olayda saldırgan dahil 9 kişi yaralanmış, 3 kişinin durumunun ciddi olduğu belirtilmişti.

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