İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2022 Çarşamba / 9 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,2838
  • EURO
    15,2174
  • ALTIN
    777.485
  • BIST100
    2064.21
Dünya

8 ülke BM'de oy kullanma hakkını kaybetti

İran ve Venezuela dahil 8 ülke Birleşmiş Milletler'e (BM) ödemek zorunda olduğu finansal katkıyı geciktirdiği için örgütte oy kullanma hakkını kaybetti.

AA12 Ocak 2022 Çarşamba 21:22 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 21:22
ABONE OL

BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre, bir ülkenin örgüte olan aidat borcu, son 2 yılda yaptığı ödemeden fazlaysa o ülkenin BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkı askıya alınıyor.

BM Genel Kurulu Başkanı Sözcüsü Paulina Kubiak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM üyesi 11 ülkenin örgüte olan ödemelerini geciktirdiğini, bu ülkelerden 8'inin bugün itibarıyla oy kullanma hakkını kaybettiğini söyledi.

BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkını kaybeden ülkeler arasında Iran, Venezuela, Sudan, Kongo, Gine, Papua Yeni Gine, Antigua ve Barbuda, Vanuatu yer alıyor.

İran geçen sene de BM'ye 65 milyon dolardan fazla aidat borcunu geciktirdiği için Genel Kurul'da oy kullanma hakkını kaybetmiş, 16 milyon dolarlık minimum ödeme yaparak oy kullanma hakkını geri kazanmıştı.

İran, BM'ye aidatını ABD'nin ''yasa dışı yaptırımları'' yüzünden ödeyemediğini savunmuştu.

İran'ın oy kullanma hakkını geri kazanabilmesi için 18 milyon dolardan fazla, Venezuela'nın ise 39,8 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.