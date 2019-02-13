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8 ülkeden Rusya'ya çağrı: Ayrılıkçılara desteği kes

Avrupa Birliği üyesi 8 ülke, Rusya'ya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara finansal ve askeri desteğini kesmesi çağrısında bulundu.

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Avrupa Birliği üyesi 8 ülke, Rusya'ya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara finansal ve askeri desteğini kesmesi çağrısı yaptı.

İngiltere, Fransa, Hollanda, Polonya, İsveç, İtalya, Belçika ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde Ukrayna'daki gelişmelerin görüşüleceği toplantı öncesi ortak açıklamada bulundu.

Ukrayna'nın doğusunda beş yıldır devam eden çatışmaların siviller üzerindeki etkilerinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, insani yardıma ve korumaya muhtaç 3,5 milyon kişinin durumundan endişe duyulduğu ifade edildi.

AB üyesi 8 ülke, Rusya'ya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara verdiği finansal ve askeri desteği derhal kesmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, barışçıl bir çözüm için tarafların Minsk Anlaşması'nı uygulaması gerektiği de belirtildi.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesini ve ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde ayrılıkçıların ilan ettiği sözde yönetimi tanımayan Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor. 

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