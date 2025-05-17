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Dünya

''86 47'' paylaşımı Trump'a korku saldı: Eski FBI direktörüne “suikast çağrısı” sorgusu

Daha önce uğradığı suikast girişimiyle kulağından yaralanan ABD Başkanı Donald Trump'ı yeniden suikast korkusu sardı. ABD Gizli Servisi, eski FBI Direktörü James Comey'yi, sosyal medya paylaşımında Donald Trump'a yönelik 'suikast çağrısı' yaptığı iddiasıyla sorguladı. Comey'in Instagram'daki tartışmalı paylaşımı ülkede büyük yankı uyandırdı.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 22:46 - Güncelleme:
''86 47'' paylaşımı Trump'a korku saldı: Eski FBI direktörüne “suikast çağrısı” sorgusu
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ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından yaptığı açıklamada, Gizli Servis yetkililerinin Comey ile görüştüğünü belirtti.

GİZLİ SERVİS HAREKETE GEÇTİ

Noem, açıklamasında, "Bugün, Gizli Servis ajanları, Başkan Trump'a suikast çağrısı yapan bir sosyal medya paylaşımıyla ilgili olarak eski FBI Direktörü Comey ile görüştüler." ifadesini kullandı.

Bakan, Trump'ın en yüksek şekilde korunmaya devam edeceğini ve Comey ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

OLAYLI "86 47" PAYLAŞIMI

Eski FBI Direktörü Comey, Instagram hesabında "86 47" şeklinde dizilmiş deniz kabuklarını gösteren bir fotoğraf paylaşmış, söz konusu paylaşım Trump'a suikast girişimi iddiasıyla büyük tepki toplamıştı.

"86" terimi halk arasında "bir şeyi ya da birini ortadan kaldırmakla" ilişkilendiriliyor; "47" sayısı ise ABD'nin 47. başkanı olan Trump'a bir gönderme olarak görülüyor.

Comey, fotoğrafı hızlı bir şekilde silmiş olsa da fotoğraf sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılmış ve tartışmalara neden olmuştu.

TRUMP'TAN TEPKİ

ABD Başkanı Trump da, Comey'i kendisine suikast çağrısında bulunmakla suçlayarak, "Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Bir çocuk bile bunun ne anlama geldiğini bilir. Eğer FBI direktörüyseniz ve bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, bu suikast anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.

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