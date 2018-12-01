9 bin göçmen ABD sınırına dayandı

Orta Amerika ülkelerinden, ABD’ye giriş yapmak amacıyla Meksika-ABD sınırına dayanan göçmen sayısı 9 bine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye girmesini kesinlikle istemediği göçmenlerin sınırda ülkeye kaçak olarak girme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Trump’ın göçmenlerin ülkeye kaçak girişlerini önlemek için sınıra asker yığması ile birlikte bölgedeki tansiyon giderek arttı.

"Yasal olarak gelmeyen kimse giremeyecek"

Trump yaptığı son açıklamada, sığınma başvurusunun hem uluslararası hem de ulusal yasalar tarafından korunan bir süreç olmasına rağmen, "Burada bulunan hiç kimse ülkemize yasal olarak gelmediği sürece giremeyecek" çıkışını yaptı.

Trump, göç mahkemelerinin devam ettiği sırada Meksika'ya sığınmacıların bekletilmesini ve hükümetin de bunu desteklemesini istedi. Ancak ABD’li anayasa uzmanlarına göre mevcut yasaların bunu mümkün kılmadığı kaydedildi. Trump’ın bu isteğine karşılık mahkemelerin göçmenleri ABD’ye kabul etme yetkisine sahip olduğu belirtildi.

Savunma Bakanı Matis’ten veto

Ülke Güvenliği Dairesi’nin ilave askeri destek için sunduğu resmi talep ise Savunma Bakanı Jim Mattis tarafından onaylanmadı. ABD'li yetkililer ise Meksika sınırındaki toplam aktif asker sayısının 5 bin 600'den 4 bine düşeceğini öngördü.

Açlık grevi başlatıldı

Öte yandan göçmenlerin haklarını savunan örgüt temsilcileri, göçmen grupları için insani sığınma talebinde bulundu. Temsilciler insani yardım gelene kadar sınırda açlık grevi başlattı. Polis, herhangi bir şiddet olayın çıkmaması için El Chaparral sınır kapısında tetikte bekliyor. UNICEF ise göçmen çocukların Meksika ile ABD arasındaki sınırda karşılaştıkları risk konusunda uyararak Tijuana’da kaldıkları sığınakta yaşadıkları sağlıksızlık ortam ve hastalıklarla ilgili endişelerini dile getirdi.

(YŞ-MK-D)

01.12.2018 14:25:01 TSI

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