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Dünya

9 dakikalık soygunda 1,6 milyon euro değerinde altın çalındı

Hırsızlar, Almanya'daki bir müzeden yaklaşık 1,6 milyon euro değerinde Kelt altını çaldılar.

TRT Haber24 Kasım 2022 Perşembe 09:52 - Güncelleme:
9 dakikalık soygunda 1,6 milyon euro değerinde altın çalındı
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Polis, gece yarısı Manching, Bavyera'daki müzeden yüzlerce madeni paranın 9 dakikalık bir soygunla çalındığını söyledi.

Hırsızların müzenin alarm sistemini sabote etmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Polis, hırsızlığın önceki soygunlarla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Yetkililer soygunun arkasında organize suç olduğundan şüpheleniyor.

2017 yılında, Berlin'deki bir müzeden 100 kilo ağırlığında altın para çalındı.

İki yıl sonra, hırsızlar Dresden'deki Green Vault müzesinde CCTV'ye yakalanan bir elmas soygununda, 21 parça mücevher ve diğer değerli eşyaları çaldı.

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