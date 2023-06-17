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Dünya

90 ülkeden bin 300 Müslümana hac hediyesi: Özel konuk olacaklar

Suudi Arabistan, 90 ülkeden 1300 kişiyi Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud'un 'özel konuğu' olarak misafir edeceğini duyurdu.

AA17 Haziran 2023 Cumartesi 18:59 - Güncelleme:
90 ülkeden bin 300 Müslümana hac hediyesi: Özel konuk olacaklar
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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un talimatıyla Riyad yönetiminin misafir edeceği çeşitli ülkelerden hac farizasını yerine getirecek kişiler hakkında bilgi verildi.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığının organize ettiği "Hadim'ül Haremeyn Eş-Şerifeyn'in Misafirleri Programı" kapsamında, hac farizasını yerine getirecek 90 ülkeden 1300 kişinin ağırlanacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığı, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ve Suudi Arabistan'ın söz konusu ülkelerdeki büyükelçilikleri ile koordineli şekilde tüm prosedürlerin tamamlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Dr. Abdullatif bin Abdulaziz Al eş-Şeyh, ülkesinin bu yılki programını önceki yıllardan ayıran özelliğin, "daha önceki programlarda yer almayan birçok ülkeden Müslümanın hayalini gerçekleştirmesine imkan tanınması" olduğunu ifade etti.

FİLİSTİNLİ ŞEHİT YAKINLARINDAN BİN KİŞİYE DE HAC İMKANI TANINMIŞTI

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığından 10 Haziran'da yapılan açıklamada, Kral Selman'ın talimatıyla Filistinli şehit, yaralı ve mahkumların yakınlarından hac farizasını yerine getirecek bin kişinin misafir edileceği duyurulmuştu.

Program kapsamında, bin Filistinli hacı adayının Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi imamlarıyla da bir araya geleceği belirtilmişti.

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