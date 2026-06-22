900 milyon dolarlık dev hamle İsrail'in dilinde: Türkiye iddialı projeye hız verdi

İsrail medyasından Kikar, Türkiye'nin savunma sanayiindeki en kritik projelerinden biri olan Çelik Kubbe'ye ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı.

Haberde, Ankara'nın bölgedeki değişen güvenlik dengeleri ve artan hava tehditleri karşısında çok katmanlı hava savunma mimarisini güçlendirmeye hız verdiği vurgulandı.

"AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK SAVUNMA PROJESİ"

Kikar'ın analizinde, Çelik Kubbe'nin Türkiye'nin bugüne kadarki en iddialı hava savunma projelerinden biri olduğu belirtildi. Sistem için "Avrupa'daki en büyük savunma projesi" değerlendirmesine yer verilen analizde, farklı menzillerde görev yapan hava savunma unsurlarının, radarların, sensörlerin, komuta-kontrol yapısının ve gelişmiş önleme teknolojilerinin tek bir çatı altında birleştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Haberde, ASELSAN'ın projede öncü rol üstlendiği ve hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi ile tedariki için yaklaşık 900 milyon dolarlık yeni bir sürecin devreye alındığı aktarıldı. Bu yatırımın, Türkiye'nin daha geniş kapsamlı Çelik Kubbe planının bir parçası olduğu kaydedildi.

Kikar, Çelik Kubbe'nin yalnızca klasik hava savunma sistemi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, sistemin seyir füzeleri, savaş uçakları, insansız hava araçları ve küçük drone sürülerine karşı entegre bir koruma sağlamayı hedeflediğini yazdı. Analizde, Türkiye'nin özellikle İHA ve drone tehditlerine karşı gelişmiş önleme kabiliyeti oluşturmak istediği vurgulandı.

BÖLGEDEKİ SAVAŞ ORTAMINA DİKKAT ÇEKTİLER

Kikar'ın analizinde, Türkiye'nin projeyi hızlandırmasının arkasında bölgedeki güvenlik ortamının etkili olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Analizde, Türkiye'nin eski hava savunma unsurlarını modern ve bütünleşik bir mimariyle yenilemeyi hedeflediği de belirtildi. Bu kapsamda Çelik Kubbe'nin, tehditleri gerçek zamanlı tespit edip farklı savunma katmanları arasında hızlı koordinasyon sağlayacak şekilde tasarlandığı aktarıldı.

Kikar, Körfez ülkelerinin de ASELSAN'ın hava savunma ve anti-drone teknolojilerine ilgi gösterdiğini yazdı. Haberde, bölgede artan İHA ve füze tehditlerinin kısa menzilli hava savunma sistemlerine olan talebi artırdığı, Türkiye'nin de Çelik Kubbe ile bu alanda daha güçlü bir oyuncu haline gelmeyi hedeflediği ifade edildi.