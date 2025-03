Bu yıl 97'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri töreninde En İyi Film Ödülü Anora'ya verildi. Anora, En İyi Yönetmen ve En İyi Orijinal Senaryo Oscarlarını da alırken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü de aynı filmde rol olan Mikey Madison'a verildi.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Brutalist'teki performansıyla Adrian Brody'nin oldu. Brody, her iki adaylığında da En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını almayı başaran ilk oyuncu oldu.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü A Real Pain filmindeki rolüyle Kieran Culkin aldı. En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü ise Emilia Perez filmiyle Zoe Saldaña kazandı.

En İyi Uyarlama Senaryo dalında Conclave ile Peter Straughan Oscar'a layık görüldü. Dune: Part Two En İyi Ses ve En İyi Görsel Efekt dallarında Oscar aldı.

En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ı Wicked filmindeki çalışmasıyla Paul Tazewell'in oldu. Tazewell bu ödülü alan ilk siyah olarak tarihe geçti.

En iyi Makyaj ve Saç Tasarımı dalında ödül The Substance filmine gitti.

Amerika'da hiçbir dağıtımcı kabul etmediği için vizyona giremeyen ve Filistinlilerin yaşadıklarını anlatan No Other Land filmi En İyi Belgesel Ödülünü kazandı.

En İyi Animasyon dalında ödülü ise Letonya yapımı Flow aldı. En iyi kısa animasyon dalında ise ödül İran yapımı In the Shadow of the Cypress filminin oldu.

En İyi Özgün Şarkı Emilia Perez filminin El Mal şarkısı olurken, En İyi Prodüksiyon Tasarımı Ödülü Wicked filminin oldu.

En İyi Kısa Film Ödülünü Hollanda yapımı I am not a Robot aldı. En İyi Yabancı Film Oscar'ı da Brezilya yapımı I am Still Here filmine gitti.

Daha önce yapılması planlanan adaylık töreni Los Angeles'ta çıkan ve büyük bir yıkıma neden olan yangınlar nedeniyle ertelenmişti.