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Saad el-Hariri: Yüzyılın Anlaşması'na karşıyız

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, 'Bizler bu projeye (Yüzyılın Anlaşması) karşıyız ve Lübnan'daki tüm oluşumlar bunu kabul etmeme konusunda hemfikir' dedi.

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Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesinin İsrail-Filistin meselesine "çözüm" iddiasıyla öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması"nı kabul etmeme konusunda ısrarlı ve hemfikir olduğunu söyledi.
 
Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında, Filistin'e dayatılan "Yüzyılın Anlaşması" planı ele alındı.
 
Açıklamada ifadelerine yer verilen Başbakan Hariri, Lübnan hükümetinin "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı tutumunun net olduğunu savundu.
 
Hariri, "Bizler bu projeye karşıyız ve Lübnan'daki tüm oluşumlar bunu kabul etmeme konusunda hemfikir." ifadelerini kullandı.
 
Filistinli mültecilere bulundukları ülkelerde vatandaşlık verme konusuna da değinen Hariri, Filistinlilerin vatanlarına geri dönmesi ve vatandaşlık verilmemesini içeren bir anayasaya sahip olduklarını vurguladı.
 
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de birkaç gün önce "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketiyle ilgili şunları kaydetmişti:
 
"Bazıları Lübnan makamlarının sessizliğini zehirli teklifi kabul şeklinde yorumlamasın diye şunu vurgulamak istiyoruz. Yatırımları için Lübnan'da verimli bir toprak bulamayacaklar. Bu yatırım, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma ve geri dönüş gibi Filistin halkının hakları ve Filistin davası aleyhinedir. Lübnan ve Lübnanlılar Filistin'i otuz gümüşe (ucuza) satmak isteyenlerin ortağı olmayacak."
 
- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon
 
ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen ve dün sona eren "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.
 
Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.
 
Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi

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