17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7485
  • 6,3344
  • 269.824
  • 105203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AB '2019 Uyuşturucu Raporu'nda dikkat çeken terör örgütü PKK detayı

Avrupa Birliği Uyuşturucu Raporu'nda, terör örgütü PKK'nın Avrupa'da organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı ortaya konuldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) ve Europol tarafından "2019 AB Uyuşturucu Piyasası Raporu" yayımlandı.

Avrupalıların her yıl uyuşturucuya perakende seviyesinde en az 30 milyar avro harcadığına işaret edilen raporda, "Bu durum, uyuşturucu piyasasını AB'deki organize suç örgütleri için önemli bir gelir kaynağı haline getiriyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda, 2002'den beri AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın AB'de "Organize suça karıştığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı" vurgulandı.

Daha önceki Europol raporlarında, bölücü terör örgütü PKK'nın, uyus?turucudan yıllık 1,5 ila 3 milyar dolar arasında gelir elde ettiği belirtilmişti. Çocukları ve gençleri uyus?turucu batağına sürükleyen terör örgütü, bu alandan kazandığı parayla silah satın alıyor.

- "Türkiye, kritik önem taşıyor"

Balkan rotasının, eroinin AB'ye ulaştırılmasında halen temel rota olduğu belirtilen raporda, "Bu nedenle Türkiye, eroinin AB pazarına ulaşmasının engellenmesinde kritik önem taşımaya devam etmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, Avrupa genelinde uyuşturucuya ödenen paranın yüzde 39'unun kenevire, yüzde 31'inin kokaine, yüzde 25'inin eroine, yüzde 5'inin amfetaminler ve ekstaziye harcandığı belirtildi.

AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, Brüksel'de raporun sunumunda yaptığı konuşmada, "Organize suç örgütleri kazanç elde etmek için yeni fırsatları değerlendirme konusunda çevik davranıyor. Bununla birlikte, faaliyetlerini uluslararası sınırlar çerçevesinde genişletmek için her türlü teknolojik ve lojistik buluştan gittikçe daha yüksek oranda faydalanıyorlar." dedi.

Avrupalı tüketicinin uyuşturucuya, çoğunlukla sosyal medya ve internet aracılığıyla "çok daha kolay" erişebildiğinin altını çizen Avramopulos, "Yasa dışı uyuşturucu piyasası vatandaşlarımızın sağlığına ve güvenliğine yönelik bir tehdit unsuru olmayı sürdürüyor." diye konuştu.

Bu arada, raporda, küreselleşme, teknoloji, inovasyon ve suç araçları unsurlarının, uyuşturucu piyasasını güçlendiren ve işleyişini kolaylaştıran üç temel etken olarak kabul edildiğine de vurgulandı.

- "En çok kullanılan uyuşturucu kenevir"

Raporda, Avrupa piyasasındaki değerinin en az 11,6 milyar avro olduğu tahmin edilen kenevirin, geçen yıl yaklaşık 25 milyon Avrupalının (15-64 yaş) kullanımı ile bölgede en çok kullanılan uyuşturucu madde olduğu belirtildi.

Kokainin de Avrupa'da en yaygın tüketilen ikinci yasa dışı uyuşturucu madde olduğu kaydedilen raporda, bu maddenin 9,1 milyar avroluk piyasaya değeriyle geçen yıl yaklaşık 4 milyon Avrupalı (15-64 yaş) tarafından kullanıldığına dikkat çekildi.

Raporda, AB'de yaşayan yaklaşık 1,3 milyon kişinin opioid (temel olarak eroin) kullandığı, opioid piyasasının da tahmini değerinin yılda en az 7,4 milyar avro olduğu kaydedildi.

Uyuşturucu ticareti ile mücadele için yapılması gerekenler ise raporda, şu şekilde sıralandı:

"Küresel uyuşturucu piyasasında aktif olan üst düzey organize suç örgütlerinin iş modellerinin ele alınması, harici sınırlardaki güvenlik zafiyetlerinin azaltılması, uyuşturucu üretimindeki değişikliklere ayak uydurmak için adli ve toksikolojik olanaklara yatırımda bulunulması gerekiyor."

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bu ilçemizde 82 ülkeden yabancı yaşıyor

Bu ilçemizde 82 ülkeden yabancı yaşıyor

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

'Türkiye'ye yatırımı sürdüreceğiz'

'Türkiye'ye yatırımı sürdüreceğiz'

FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var

FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var

Almanya'da 1 milyar avroluk dev soygun! Kamera kayıtları ortaya çıktı

Almanya'da 1 milyar avroluk dev soygun! Kamera kayıtları ortaya çıktı

Time dergisi seçti! İşte 2019'un en iyi filmleri

Time dergisi seçti! İşte 2019'un en iyi filmleri

Yargıtay'dan emsal 'yıllık izin parası' kararı

Yargıtay'dan emsal 'yıllık izin parası' kararı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu ilçemizde 82 ülkeden yabancı yaşıyor

Bu ilçemizde 82 ülkeden yabancı yaşıyor

Yapay zeka 400 yıllık tartışmaya son noktayı koydu

Yapay zeka 400 yıllık tartışmaya son noktayı koydu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA