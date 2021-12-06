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Dünya

AB, 2020'de savunmaya 200 milyar avro harcadı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 2020'de yaklaşık 200 milyar avro savunma harcaması yaptı.

AA6 Aralık 2021 Pazartesi 13:22 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 13:23
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Avrupa Savunma Ajansı'nın (EDA) raporuna göre, AB ülkelerinin toplam savunma harcamaları son 6 yılda artmaya devam etti.

27 AB ülkesinden Danimarka dışındaki 26 üyenin verdiği bilgileri göz önünde bulunduran EDA, toplam savunma harcamalarının geçen yıl 198 milyar avroya ulaştığını bildirdi.

AB ülkelerinin harcamaları Kovid-19 salgınının yol açtığı ekonomik sorunlara rağmen 2019'a göre yüzde 5 arttı. Üye ülkelerin gayrisafi milli hasılası geçen yıl yüzde 6 düşmüştü.

Üyelerden 19'unun savunma harcaması bir önceki yıla göre artarken 13'ünün harcaması yüzde 5 yükseldi. 6 AB ülkesinin harcaması ise yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi.

26 üye ülkenin savunma harcamalarının gayrisafi milli hasıla içindeki payı 2020'de yüzde 1,5'e çıktı. Bu oran 2019'da yüzde 1,4 olmuştu.

EDA'nın raporunda, harcamalardaki artışa karşın salgının savunma bütçeleri üzerindeki uzun vadeli etkilerinin şu aşamada belirsiz olduğu vurgulandı.

Raporda hangi AB ülkesinin ne kadar harcama yaptığı belirtilmedi.

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