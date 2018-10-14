AB 27 ülkenin büyükelçilerini Brüksel'e çağırdı
Avrupa Birliği'nde 27 üye ülkenin büyükelçileri Brexit toplantısı için Brüksel'e çağrıldı
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci yoğun tartışmalar ile ilerliyor. Üye devletlerin birlik nezdindeki büyükelçileri acil toplantıya çağrıldı.
Avrupa Birliği Komisyonu sürpriz bir açıklama yaptı. Üye 27 devletin büyükelçilerini bugün Türkiye saatiyle 19.30'da toplantıya çağırdı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıya İngiltere Büyükelçisi çağrılmadı.
TRT Haber
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