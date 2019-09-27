AB, 7 güvenlik ve istihbarat yetkilisini yaptırım listesine ekledi

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Venezuelalı 7 istihbarat ve güvenlik görevlisine seyahat yasağı uygulanmasına ve bu kişilerin mal varlığının dondurulmasına karar verildi.

Bu kararla birlikte toplam 25 Venezuelalı, yaptırım listesine alınmış oldu.

AB, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin ilk yaptırımı 2017 Kasım'da uygulamıştı.